Российские химики разработали технологию экологичного получения молочной кислоты

Учёные из Томского государственного университета разработали новый катализатор, который может помочь в производстве молочной кислоты из глицерина. Это важно для различных отраслей, таких как пищевая и фармацевтическая промышленность. Мировой спрос на биотопливо растёт, что делает глицерин доступным сырьём, но пока способы его использования ограничены.

Существующие методы производства молочной кислоты неэкономичны или неэкологичны. Новый катализатор представляет собой экологически чистый способ получения молочной кислоты из глицерина. Он позволяет проводить каскадные реакции с высокой селективностью, что является важным шагом в области катализа.

Исследователи смогли создать катализаторы с заданными свойствами, минимизируя при этом побочные реакции. Этот подход не только имеет практическое значение, но и расширяет наше понимание в области каталитической химии.