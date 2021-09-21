Российские химики создали новые соединения с редкоземельными элементами

Научные исследования воспринимаются как скучная и рутинная деятельность. Но именно её результаты в итоге необходимы для улучшения качества жизни людей. Российские химики из ведущих научных центров открыли два материала, которые, кроме прочих характеристик, биологически активны. Это синтез редкоземельных элементов и молочной кислоты. В результате учёные получили два новых соединения: соль редкоземельного элемента и молочной кислоты – кристаллический лактат иттрия и аморфный лактат иттрия с необычной структурой.

По словам специалистов, молочная кислота была важна в этом эксперименте, потому что она – то вещество, которое участвует в метаболизме. Поэтому новые знания о соединениях редкоземельных элементов с органическими соединениями, которые участвуют в метаболизме, важны для создания систем контроля состояния организма человека.

А необычность структуры аморфного лактата иттрия заключается в его подобии тонкой бумаге, но он более прочный. Его свойства позволяют начать использовать этот материал достаточно быстро для заявленных целей, а также для дальнейших исследований.