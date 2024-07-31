Наука и технологии
Опубликовано 31 июля 2024, 00:35
1 мин.

Российские химики создали основу из рутения для создания лекарств

В прошлом Японские учёные предположили возможность такого катализатора для синтеза, но не развили технологию
Группа учёных из нескольких российских ВУЗов разработала новую основу для создания лекарств
Российские химики создали основу из рутения для создания лекарств
© Teslariu Mihai

Команда учёных из ИНЭОС РАН, НИУ ВШЭ и МФТИ создала катализаторы с атомом рутения и ароматическим кольцом. Они изучили их зеркальные формы и проверили эффективность в получении гетероциклов, которые часто встречаются в лекарствах.

Изохинолины, обладающие высокой биологической активностью, широко применяются как диуретики, антибиотики и антиоксиданты. Ключевой этап их синтеза — активация связей «углерод—водород» в реагентах, обычно проводимая с помощью металлических катализаторов. Чаще всего используются палладиевые соединения, но они не универсальны.

В 1993 году японские учёные показали, что рутениевые катализаторы могут активировать связи «углерод—водород». Российские исследователи из ИНЭОС РАН, НИУ ВШЭ и МФТИ, работая с рутением, в 2022 году синтезировали комплекс с камфорой, но он оказался неэффективным. В этом году они улучшили структуру, сделав рутений более доступным для реагентов. Катализатор был разделён на два энантиомера с помощью хроматографии, что позволило достичь выхода целевых веществ на уровне 50–80%. Этот метод может быть полезен для создания других хиральных катализаторов, и исследования продолжатся.