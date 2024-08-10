Российские химики создали полимер для контроля чистоты воды и почвы

Российские учёные разработали новый полимер на основе пористых органических материалов, способный обнаруживать в воде и других жидкостях крайне низкие концентрации ртути и антибиотиков. Этот материал может значительно ускорить и упростить контроль за безопасностью окружающей среды и пищевых продуктов, как сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Андрей Потапов, ведущий научный сотрудник Новосибирского государственного университета, отметил, что предложенные методы обнаружения ртути и сульфадиазина, популярного антибиотика, отличаются простотой и высокой чувствительностью. Это делает их идеальными для использования в мониторинге безопасности окружающей среды и пищевых продуктов. Новый полимер, созданный на основе металл-органических каркасов (МОК), способен поглощать ультрафиолетовое излучение и излучать его в виде ярко-зелёного света, интенсивность которого зависит от наличия определённых химических соединений.

Проведённые эксперименты показали, что созданные МОК могут улавливать следы ртути и сульфадиазина в концентрациях всего 0,12-0,18 микрограмма на литр, что значительно ниже допустимых норм. Это делает полимерные сенсоры идеальными для оценки безопасности и качества воды и пищи. В будущем учёные планируют создать подобные детекторы для выявления других потенциально опасных веществ, разрабатывая подходы для предсказания их чувствительности к различным соединениям.