Российские химики создали препарат для лечения опухолей мозга

Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины и Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова разработали новое соединение, которое может существенно изменить лечение глиобластомы — одной из самых опасных и распространённых опухолей головного мозга. Мультиформная глиобластома долгое время оставалась практически неизлечимой, и после традиционного лечения пациенты редко доживают до года.

Новое соединение, названное солоксолон пара-метиланилид (СПМА), уже показало обнадёживающие результаты. Оно способно блокировать белок TGF-β, который помогает раковым клеткам проникать в здоровые ткани. Это открытие не только снижает агрессивность опухоли, но и делает её более чувствительной к стандартному противоопухолевому препарату темозоломиду. Испытания на клетках и мышах продемонстрировали, что СПМА эффективно тормозит рост глиобластомы и действует почти так же хорошо, как традиционная химиотерапия.

Успехи новосибирских учёных открывают новые перспективы в борьбе с глиобластомой. Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность, это соединение может стать основой для создания новых лекарств, которые помогут не только замедлить развитие опухолей, но и улучшить результаты текущего лечения.