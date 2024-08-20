Российские химики улучшили способность конденсаторов накапливать заряд

Российские учёные из Саратовского государственного технического университета и Южного федерального университета сделали важное открытие в области полимеров, которое может значительно повысить их способность накапливать заряд. Они выяснили, что если добавить к фторсодержащему полимеру наночастицы ванадия и углерода, то его способность накапливать электрический заряд увеличивается почти в 42 раза. Этот новый материал может использоваться в различных отраслях, таких как электроника, автомобилестроение и авиастроение.

Для создания новых полимеров учёные исследовали влияние карбида ванадия на поливинилиденфторид. Они начали с получения специального материала, в который добавили ванадий, углерод и алюминий, используя доступные реактивы. Затем с помощью высокотемпературного синтеза и дальнейшей обработки они получили наночастицы без алюминия. Эти частицы, как объясняют исследователи, создают внутри полимера микроконденсаторы, которые помогают лучше накапливать электрический заряд.

Результаты экспериментов показали, что новый полимер имеет кристаллическую структуру, благодаря которой его способность накапливать заряд увеличилась в 41,7 раза. Николай Горшков, руководитель проекта, отметил, что созданный композит может использоваться в электронных цепях и в производстве конденсаторов для автомобилей и самолётов. Он также добавил, что в будущем команда планирует разработать материалы для высоковольтных кабельных муфт, которые смогут эффективно справляться с высокими напряжениями.