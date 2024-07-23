Российские химики улучшили суперконденсаторы

Российские химики нашли способ значительно улучшить суперконденсаторы, добавив в них полимерный наполнитель из полианилина. Это открытие сделано учёными НИТУ МИСИС и может привести к увеличению долговечности и ёмкости этих устройств. Методика включает окислительную полимеризацию анилина непосредственно в порах углеродной ткани, что сильно улучшает электрохимические свойства композитов.

Суперконденсаторы, в которых используются активированные углеродные волокна, пока что уступают литий-ионным батареям по ёмкости. Учёные пытались увеличить их ёмкость, добавляя в электроды вещества с псевдоемкостными свойствами. Эти вещества могут хранить и быстро отдавать энергию, но часто страдают от низкой долговечности.

Теперь российские исследователи предложили вставлять псевдоемкостные вещества прямо в углеродные материалы, а не наносить их на поверхность. Такой подход с полианилином увеличил ёмкость суперконденсаторов более чем в 2,5 раза и сохранил высокую эффективность даже после двух тысяч циклов зарядки и разрядки. Это открытие может значительно расширить использование суперконденсаторов в различных сферах, от быта до промышленности.