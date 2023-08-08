Российские химики ускорили создание поглотителей углекислого газа

В России химики создали систему, использующую искусственный интеллект, чтобы оценивать, насколько эффективно различные жидкости могут поглощать углекислый газ. Эта система поможет учёным быстрее разрабатывать способы очищения атмосферы от парниковых газов.

Традиционно, для разработки новых методов улавливания углекислого газа требовалось много времени на эксперименты. Но новая система позволяет анализировать множество вариантов быстро и точно. Она помогает найти подходящие кандидаты для создания эффективных поглотителей углекислого газа.

Согласно климатологам, для борьбы с глобальным потеплением необходимо снизить выбросы углекислого газа и даже извлекать его из атмосферы. Химики и инженеры работают над методами, чтобы фиксировать и перерабатывать CO2. Система машинного обучения, созданная российскими учёными, поможет ускорить этот процесс.

Система анализирует особые комбинации органических и неорганических веществ, называемые глубокими эвтектическими растворителями. Они могут взаимодействовать с углекислым газом и поглощать его. Учёные проверили сотни таких растворителей и использовали данные для создания системы машинного обучения, которая предсказывает, какой растворитель будет наилучшим углекислотным поглотителем.

Это значительно ускоряет процесс выбора эффективных способов борьбы с углекислым газом. Учёные планируют дальнейшие исследования и разработку улучшенных версий системы, которые будут учитывать другие параметры, такие как вязкость. Это поможет сужать круг потенциальных вариантов для более эффективной борьбы с изменением климата.