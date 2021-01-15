Российские киллеры начали принимать к оплате криптовалюту
Причём работают они, судя по всему, с настоящими ИТ-специалистами, передаёт агентство ТАСС слова руководителя отдела по расследованию киберпреступлений СК РФ Константина Комарда.
Мы расследуем дела в отношении профессиональных злоумышленников, являющихся специалистами в сфере IT-технологий, уверенно чувствующих себя в киберсреде, тщательно планирующих преступления и использующих весь возможный арсенал средств для того, чтобы сохранить свою анонимность и остаться безнаказанными — от VPN-программ до криптовалюты. Например, по делам о заказных убийствах было установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа.
Представитель СК также рассказал, что специалисты ведомства испытывают сложности и поимкой таких преступников. Не в последнюю очередь из-за «отмывки» денег через 15-20 различных электронных кошельков, оформленных на посторонних лиц.