Российские киллеры начали принимать к оплате криптовалюту

Мы расследуем дела в отношении профессиональных злоумышленников, являющихся специалистами в сфере IT-технологий, уверенно чувствующих себя в киберсреде, тщательно планирующих преступления и использующих весь возможный арсенал средств для того, чтобы сохранить свою анонимность и остаться безнаказанными — от VPN-программ до криптовалюты. Например, по делам о заказных убийствах было установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа.