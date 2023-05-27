Российские «киношники» рассказали о зависимости от зарубежного оборудования

В частности, киностудия имени М. Горького в бухгалтерской отчётности указывает, что на 90% зависит от импортного оборудования, а конкурентных российских аналогов нет. В итоге приходится пользоваться альтернативой из «дружественных» стран.

Как отметил гендиректор по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО Киностудии имени М. Горького Андрей Данилин, государство поддерживает отечественную киноиндустрию, но импортозамещение в этой отрасли — сложный процесс, который может «занять годы и даже десятилетия». По словам Данилина, российская киноиндустрия нуждается в государственном стимулировании.

Также Данилин подчеркнул, что объём отечественного кинорынка может сократиться «вплоть до 50%».