Российские «киношники» рассказали о зависимости от зарубежного оборудования

Российские «киношники» рассказали о зависимости от зарубежного оборудованияНа 90%
На фоне санкций российские киностудии говорят о зависимости от зарубежного оборудования.
В частности, киностудия имени М. Горького в бухгалтерской отчётности указывает, что на 90% зависит от импортного оборудования, а конкурентных российских аналогов нет. В итоге приходится пользоваться альтернативой из «дружественных» стран.
Как отметил гендиректор по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО Киностудии имени М. Горького Андрей Данилин, государство поддерживает отечественную киноиндустрию, но импортозамещение в этой отрасли — сложный процесс, который может «занять годы и даже десятилетия». По словам Данилина, российская киноиндустрия нуждается в государственном стимулировании.
Также Данилин подчеркнул, что объём отечественного кинорынка может сократиться «вплоть до 50%».
Но импортозамещение в производстве техники и программном обеспечении для кинопроизводства — это процесс, который может занимать годы и даже десятилетия и является крайне актуальным для киноотрасли.