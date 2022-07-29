Российские кинотеатры попросили у государства разрешения показывать зарубежные фильмы без лицензии

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Российские кинотеатры попросили у государства разрешения показывать зарубежные фильмы без лицензииИ чтобы их за это не наказывали
Глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев, являющийся членом Ассоциации владельцев кинотеатров, рассказал, что АВК предложила не наказывать российские кинотератры за показ западных фильмов без прокатной лицензии.
По словам Исаева, для кинотеатров это откроет «окно возможностей». Проблема в том, что на данный момент за показ нелицензионных голливудских фильмов, кинотеатры привлекаются к ответственности.
Но как решать ситуацию, пока не ясно: у кинотеатров нет прокатных удостоверений, расчёт за контент может быть осуществлён только в рублях, но у студий нет для этого спецсчетов. При этом некоторые кинотеатры уже показывают пиратские фильмы, и на фоне ситуации количество таких кинотеатров будет расти.