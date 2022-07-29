Сегодня в 16:01

Российские кинотеатры попросили у государства разрешения показывать зарубежные фильмы без лицензии

И чтобы их за это не наказывали

Глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев, являющийся членом Ассоциации владельцев кинотеатров, рассказал, что АВК предложила не наказывать российские кинотератры за показ западных фильмов без прокатной лицензии.