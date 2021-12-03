Российские клиники «Омикрон» будут судиться с ВОЗ из-за названия нового подвида коронавируса

По словам истца, «Омикрон» — зарегистрированный товарный знак, который появился задолго до штамма. В иске сказано, что на «раскрутку» клиник были истрачены «колоссальные денежные средства на рекламу». И если раньше при введении в поисковых системах слова «омикрон» в числе первых появлялась информация о работе клиник истца, теперь всплывают данные, связанные с заболеваемостью, смертностью и другими проблемами, которые принёс вирус.

По мнению истца, тот факт, что название клиник у людей будет ассоциироваться с болезнью, ударит по репутации бренда и принесёт значительные убытки.

«Ну сами подумайте, если кто-то умрёт от штамма омикрон — родственник ваш или друг, — то вы вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием», — сетует Падар.