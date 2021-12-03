Российские клиники «Омикрон» будут судиться с ВОЗ из-за названия нового подвида коронавируса

Наука и технологии
Сегодня в 15:45
1 мин.
Российские клиники «Омикрон» будут судиться с ВОЗ из-за названия нового подвида коронавирусаИх могут ассоциировать с заболеванием
Александр Падар, владелец российской сети офтальмологических клиник под названием «Омикрон» из Новосибирска, подал в суд на российское представительство ВОЗ с требованием запретить использовать название его бренда в отношении нового штамма коронавируса.
По словам истца, «Омикрон» — зарегистрированный товарный знак, который появился задолго до штамма. В иске сказано, что на «раскрутку» клиник были истрачены «колоссальные денежные средства на рекламу». И если раньше при введении в поисковых системах слова «омикрон» в числе первых появлялась информация о работе клиник истца, теперь всплывают данные, связанные с заболеваемостью, смертностью и другими проблемами, которые принёс вирус.
По мнению истца, тот факт, что название клиник у людей будет ассоциироваться с болезнью, ударит по репутации бренда и принесёт значительные убытки.
«Ну сами подумайте, если кто-то умрёт от штамма омикрон — родственник ваш или друг, — то вы вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием», — сетует Падар.
Источник: NGS