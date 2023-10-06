Российские компании будут штрафовать за утечку биометрии

Российские парламентарии разработали новый законопроект, который предусматривает серьёзные штрафы до 20 млн рублей за утечку биометрических данных. Это правило распространяется как на отдельных граждан, так и на компании.

Инициаторы законопроекта получили поддержку от правительства России, и необходимые документы скоро будут внесены в Государственную Думу. Согласно предложению, физические лица, допустившие утечку биометрических данных, могут быть оштрафованы от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 2 млн до 3 млн рублей, а для юридических лиц — от 15 млн до 20 млн рублей.

Кроме того, в случае повторного нарушения предприятия могут быть обязаны уплатить штраф в размере от 0,1% до 3% годовой выручки. В конце сентября правительство России также обязало все компании, как частные, так и государственные, передать хранящиеся у них биометрические данные граждан в государственную информационную систему «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС).