Российские компании начали переходить на Open Source ПО из-за санкций

Доля коммерческих продуктов, основанных на открытом коде (COSS), в корпоративном секторе к середине 2023 года выросла в три раза и составила 12%, в сравнении с 4% в конце 2022 года. Это включает в себя программы, такие как Astra Linux и системы управления данными от Arenadata. Такие данные были представлены Институтом изучения мировых рынков (ИИМР), который анализировал закупки ПО крупных и средних компаний, таких как НЛМК, «Почта России» и другие.

COSS-решения, включая системы хранения данных, уже используются такими организациями, как X5 Group, «Магнит», «Ашан», и другими. Разработчики COSS предоставляют бесплатный доступ к исходному коду и зарабатывают на дополнительных услугах, таких как поддержка и обучение.

Прогнозируется, что доля COSS увеличится до 32% от общего числа IT-решений, в то время как проприетарное ПО сократится до 36%. Это связано с тем, что все больше организаций предпочитают продукты на базе открытого исходного кода, такие как PostgreSQL, и платформы контейнеризации типа Deckhouse Kubernetes Platform.