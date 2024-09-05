Российские компании начали терять доступ к онлайн-сервисам Microsoft

В числе продуктов, к которым закрыт доступ — Microsoft 365, Office 365, Microsoft Teams и Enterprise Mobility + Security (EMS).

Некоторые компании, по данным Softline, уже столкнулись с изменением статуса подписок на «disabled» в консоли администрирования.

Эти меры стали продолжением политики, которую редмондская корпорация проводит с начала украинских событий. Несмотря на приостановку продаж и предоставления услуг в России ещё в 2022 году, часть компаний продолжала использовать программное обеспечение Microsoft и их лицензии продлевались.

Однако уже в августе 2023 года американский IT-гигант уведомил, что с 30 сентября продление действующих подписок будет прекращено.