Российские компании начнут поощрять за переход на отечественное ПО

До 20 августа 2024 года ведомства должны представить свои предложения по этому вопросу.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил о необходимости улучшения налоговой системы для стимулирования инвестиций. Президент Владимир Путин в июне подчеркнул важность поддержки проектов технологического суверенитета.

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил распространить налоговый вычет на проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта, чтобы стимулировать переход бизнеса на российские IT-решения.

Власти также планируют субсидировать до 50% затрат на внедрение отечественного ПО. В 2024 году на это выделено не менее 1.5 млрд рублей из бюджета.

С 2025 года введут льготную налоговую ставку для IT-компаний на уровне 5% и льготное кредитование.