Российские компании начнут поощрять за переход на отечественное ПО

Опубликовано 24 июля 2024, 07:50
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Российские компании начнут поощрять за переход на отечественное ПОИ это хорошая идея
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину России рассмотреть введение инвестиционного вычета на расходы компаний по внедрению российского ПО и программно-аппаратных комплексов.
До 20 августа 2024 года ведомства должны представить свои предложения по этому вопросу.
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил о необходимости улучшения налоговой системы для стимулирования инвестиций. Президент Владимир Путин в июне подчеркнул важность поддержки проектов технологического суверенитета.
Глава Минцифры Максут Шадаев предложил распространить налоговый вычет на проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта, чтобы стимулировать переход бизнеса на российские IT-решения.
Власти также планируют субсидировать до 50% затрат на внедрение отечественного ПО. В 2024 году на это выделено не менее 1.5 млрд рублей из бюджета.
С 2025 года введут льготную налоговую ставку для IT-компаний на уровне 5% и льготное кредитование.