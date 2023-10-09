Российские компании начнут выпускать технику на китайских процессорах

В планах компании — производство систем хранения данных, серверов и компьютеров. В этом проекте «Норси-Транс» будет сотрудничать с «Базальт СПО», которая адаптирует систему «Альт» для работы с процессорами Loongson.

На текущий момент отечественный бренд уже приобрёл около 100 процессоров китайского производителя и использует их для создания тестовой партии техники.

Главной целью является поставка продукции для государственных и корпоративных заказчиков. Кроме того, компания планирует внести свою технику в реестр Минпромторга.

Отметим, что не только «Норси-Транс» обратила внимание на чипы из Пекина. Компания «Промобит» также начала использовать чипы Loongson в своей продукции.