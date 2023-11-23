Российские компании обяжут использовать ИИ для получения субсидий

Правительство России планирует внедрить обязательное использование искусственного интеллекта (ИИ), предприятиями для получения государственных субсидий. Этот новый подход будет испытан в следующем году, сначала на компаниях с годовой выручкой более 800 млн рублей. Такую информацию предоставил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на конференции AI Journey.

Вице-премьер подчеркнул, что эта мера будет применяться к предприятиям, работающим в стратегически важных отраслях для страны. Подобные изменения направлены на стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в российский бизнес.