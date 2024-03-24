Российские компании переведут на коммерческие ЦОД

Минцифры обсуждает внедрение требований по использованию облачных сервисов для государственных компаний. Это обсуждается в рамках разработки национального проекта «Экономика данных». Евгений Филатов из Минцифры объясняет, что использование облачных сервисов должно стать частью затрат компаний на IT-инфраструктуру.

Сначала нужно определить понятие «облачные сервисы» в законе и установить, кто является владельцем информационной системы при их использовании. Пока такие вопросы остаются открытыми, потому что сейчас владельцем системы считается владелец оборудования, что не соответствует реальности при использовании облачных сервисов. Инициатива связана с желанием оптимизировать расходы государственных учреждений на IT-инфраструктуру.

Эксперты предупреждают о рисках безопасности и эффективности таких сервисов и считают, что необходима классификация облачных сервисов по критериям надёжности и безопасности. Минцифры также поддерживает эту идею и планирует проработать вопрос классификации в будущем.