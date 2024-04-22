Российские компании предложили упростить признание электроники отечественной

АНО «Вычислительная техника» и несколько других российских производителей электроники предложили Минпромторгу новую систему начисления баллов для признания отечественных планшетов и серверов. По этой системе, баллы будут начисляться за наличие исключительных прав на конструкторскую документацию и применение отечественных компонентов.

Сейчас для включения электроники в реестр Минпромторга необходимо набрать определённое количество баллов согласно постановлению правительства № 719. АНО ВТ предложила внести изменения в это постановление, расширив перечень позиций, за которые будут начисляться баллы, включая блоки питания.

Они также предложили новые критерии, такие как совместимость с российским ПО и начисление баллов за корпусирование интегральных схем флэш-памяти NAND в SSD. Все это направлено на стимулирование развития отечественной электроники и обеспечение преференций при государственных закупках.