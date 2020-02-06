Российские компании просят 27 млрд рублей на разработку мобильных сетей 6G

При этом Сколтех допускает и то, что ей по итогу понадобится куда меньшая сумма — 12 млрд рублей, которые она израсходует до 2024 года. По итогу если университет все же сможет добиться привлечения необходимых инвестиций для создания центра, в первую очередь в рамках нового проекта будут построены чистые зоны, начнется закупка всего необходимого оборудования, а также запуск производственных мощностей.

Гендиректор квантового центра Руслан Юнусов рассказал, что по планам, строительство центра займет не менее двух лет, а в случае успешного старта, среди партнеров Сколтеха в разработке нового проекта могут оказаться такие университеты как МГУ, МФТИ, а также компании Ростех, Росатом и прочие представители отрасли.