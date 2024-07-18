Российские компании стали на 30% чаще «арендовать» ИТ-специалистов

В России значительно выросла потребность в аренде IT-специалистов на 30%. Эти данные предоставлены аналитиками SkillStaff, специализирующимися на B2B-маркетплейсе.

Наибольший спрос на аренду специалистов наблюдается в банковском секторе (37% от всех аренд), в IT-компаниях (28%) и на маркетплейсах (20%). Значительно меньше временных сотрудников арендуют в компаниях связи (7%) и в других отраслях, таких как госсектор, промышленность, транспорт, недвижимость, строительство и туризм (в сумме не более 8%).

Наиболее востребованными специализациями оказались системные аналитики, автотестировщики и разработчики на Java. В прошлом году спрос на Java-разработчиков был меньше, а предпочтение отдавалось специалистам по ручному тестированию. Клиенты SkillStaff в 68% случаев предпочитали арендовать высококвалифицированных специалистов временно. Максимальная предлагаемая ставка для таких специалистов превышает 5 тыс. рублей в час.