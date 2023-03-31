Российские компании вводят всё более строгие правила поведения сотрудников в соцсетях

Как оказалось, всё больше работодателей вводят требования к поведению сотрудников в соцсетях и ужесточают существующие. До пандемии коронавируса подобные правила и запреты отсутствовали у 47% компаний.

Сейчас подобные правила отсутствуют у 4 из 10 работодателей. Практически каждая четвёртая компания блокирует доступ в соцсети с рабочих мест — 23%, в 2021 так поступали 13%, 5 лет назад — 27%. В основном запреты касаются разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в Сети и распространения информации, которая порочит работодателя.

Опрос экономически активных граждан показал, что замечания от работодателя по поводу несдержанного поведения в соцсетях получали 2% респондентов. Мужчин ругают чаще, чем женщин — в 4 и 1% случаев. Россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц с замечаниями к сетевому поведению сталкиваются чаще, чем те, кто зарабатывает меньше — 4%. При этом большей части экономически активных граждан никогда не приходилось отчитываться за свою активность в интернете перед работодателями.