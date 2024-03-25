Российские компании заинтересовались информационной безопасностью

В компании RU-CENTER за год выручка от продажи SSL-сертификатов выросла на 67%. Эти сертификаты используются для защиты сайтов от хакерских атак, и они становятся все популярнее. SSL — это протокол, который обеспечивает безопасное соединение между владельцем сайта и его посетителями. Отсутствие SSL на сайте может негативно сказаться на его рейтинге в поисковых системах, так как такие сайты могут рассматриваться как небезопасные.

В 2023 году несколько иностранных компаний, выпускающих SSL-сертификаты для российских доменов, покинули рынок. Это вызвало увеличение интереса к другим вариантам, таким как GlobalSign. Однако RU-CENTER считает, что в ближайшем будущем на рынке появится новый массовый SSL/TLS-сертификат российского производства, который сможет конкурировать с зарубежными аналогами, в том числе и бесплатными.