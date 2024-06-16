Российские компании закупают отечественное ПО и кладут «на полку»

В России резко выросли закупки отечественных САПР, и доходы их разработчиков тоже увеличились. Но, как оказалось, купленный софт почти не используется, — большинство компаний всё ещё предпочитают иностранные программы, часто пиратские. По факту, российские САПР занимают не более пятой части рынка.

Согласно «Ведомостям», официальные данные показывают, что российские САПР составляют 90% закупок в денежном выражении. Но реально компании продолжают использовать иностранные программы. Несмотря на санкции и усилия по импортозамещению, предпочтение отдаётся пиратскому ПО. Ситуация осложнилась после того, как Autodesk запретил россиянам пользоваться AutoCAD в марте 2024 года.

Тем не менее, доходы российских разработчиков САПР продолжают расти. Например, выручка компании «Аскон» в 2023 году увеличилась на 47%, а компании «Нанософт» — на 41,8%. Однако российские САПР пока остаются нишевым продуктом, и многие компании продолжают использовать иностранные аналоги, особенно в таких сферах, как машиностроение и строительство.