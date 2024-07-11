Российские космонавты испытали робота «Марфу» для освоения других планет

Российские космонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин провели эксперимент с человекомоподобным роботом Марфой на мобильной платформе. Этот робот предназначен для освоения планет Солнечной системы. В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина сообщили, что Кикина управляла мобильной платформой, а Петелин – руками робота с помощью шлема виртуальной реальности.

Робот Марфа считается наследником робота Федора, с которым проводили эксперименты на МКС в 2019 году. После возвращения на Землю Федора дорабатывали, и в этих испытаниях также участвовали Петелин и Кикина. Их опыт оказался полезным для работы с новым роботом, который может собирать грунт и удерживать до 5 кг груза на Земле, что эквивалентно 30 кг на Луне.

Марфа функционирует на батареях, которых хватает примерно на 2,5 часа, но для работы на Луне планируется использовать более мощные источники энергии. Космонавты передали разработчикам свои рекомендации по улучшению системы управления роботом. Петелин отметил, что в будущем робототехника будет необходима для исследований других планет, поэтому важно сделать средства управления более удобными.