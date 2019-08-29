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Российские космонавты из-за новых скафандров перестанут мочиться на автобусы

Будет нарушена традиция, заложенная первым космонавтом
Скафандры нового типа, которыми будут оснащены члены экипажа корабля “Федерация”, не имеют в конструкции ширинки. В связи с этим будущие российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос. Между прочим, эту традицию заложил сам Юрий Гагарин в далеком 1961 году.

По словам генерального директора научно-производственного предприятия “Звезда” Сергея Позднякова, из-за конструктивной особенности нового типа скафандров прервется давняя традиция, заложенная родоначальником современных космонавтов — Юрием Гагариным.

”Я не знаю, как это будет происходить — у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание”, — отметил Поздняков.

Напомним, что в марте глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин выступил с заявлением, согласно которому многоразовый пилотируемый космический корабль “Федерация” в финальном варианте получит “мужское имя”.

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