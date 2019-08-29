Российские космонавты из-за новых скафандров перестанут мочиться на автобусы

По словам генерального директора научно-производственного предприятия “Звезда” Сергея Позднякова, из-за конструктивной особенности нового типа скафандров прервется давняя традиция, заложенная родоначальником современных космонавтов — Юрием Гагариным.

”Я не знаю, как это будет происходить — у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание”, — отметил Поздняков.

Напомним, что в марте глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин выступил с заявлением, согласно которому многоразовый пилотируемый космический корабль “Федерация” в финальном варианте получит “мужское имя”.