Российские космонавты назвали потенциальную причину утечки воздуха на МКС

На протяжении нескольких недель космонавты на МКС уделяли время поискам трещины, которая провоцировала потерю атмосферы в орбитальном комплексе. После нескольких проверок выяснилось, что проблема коснулась переходного отсека модуля “Звезда”, который входит в состав отечественного сегмента комплекса.

Известно, что проблемное место было локализовано посредством обычного чайного пакетика. На сегодняшний же день, брешь была запечатана с помощью временной заплатки. По мнению экипажа, целесообразно изучить потенциальное место удара в рамках грядущего выхода в открытый космос, который запланирован на 18 ноября.