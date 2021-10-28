Российские космонавты отработали проведение хирургических операций в невесомости

Наука и технологии
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Российские космонавты отработали проведение хирургических операций в невесомостиПоучаствовала в этом и команда первой отечественной кинокартины, снятой в космосе
Оказалось, что помимо съёмок необходимых для фильма «Вызов» эпизодов, съёмочная группа также приняла участие в отработке хирургической операции на борту МКС.
Об этом стало известно со слов главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в рамках высступления на презентации научно-просветительского проекта «Вызов» в Дубне. Там же он рассказал об особенностях операции на орбите.
Сегодня в наших руках есть технология проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации, а там все по-другому.
Дмитрий Рогозин
По словам Рогозина, одним из условий проведения операции в невесомости является необходимость дополнительных мер по закреплению пациента и хирургического инструмента. При этом глава госкорпорации отметил, что Россия готова «поделиться опытом космической хирургии с другими участниками проекта МКС».
Источник: Интерфакс