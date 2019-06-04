Российские космонавты получат спасательные реактивные ранцы

Научно-производственное предприятие «Звезда» готово интегрировать спасательные реактивные ранцы в новые модульные скафандры российских космонавтов. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора и главного конструктора предприятия Сергея Позднякова.

В ответ на вопрос журналистов о том, разработан ли в России реактивный ранец, способный перемещать космонавтов в открытом космосе, Поздняков сказал: «Мы озвучивали, что предлагаем делать новый скафандр концептуально по-другому, в том числе готовы учитывать наработки и сделать встроенную систему спасения».

Он уточнил, что подобные разработки велись 15 лет назад, но были приостановлены из-за сокращения грузопотока на Международную космическую станцию. Созданное тогда оборудование можно использовать и сейчас. В будущем его планируют уменьшить и интегрировать в скафандр.

Такой ранец не рассчитано на перелет с одного конца станции на другой, но поможет космонавтам «сориентироваться и спастись в случае отделения от станции». Система включает 16 двигателей, которые обеспечат автоматическую и ручную стабилизацию, а также перемещение во всех направлениях.