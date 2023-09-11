Российские космонавты поставят новый рекорд пребывания на МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин готовятся установить новый рекорд на Международной космической станции (МКС). Они провели на орбите удивительные 355 суток, 3 часа 45 минут 21 секунду, превосходя предыдущий рекорд, установленный Петром Дубровым. Это важное достижение для российской космонавтики.

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре прошлого года. Их миссия была продлена из-за технических проблем с кораблём «Союз МС-22». Для их возвращения на орбиту был использован беспилотный корабль «Союз МС-23». Это был сложный и продолжительный полет, который продемонстрировал выдающуюся выносливость и профессионализм российских космонавтов.

Важно отметить, что самый долгий космический полет в истории выполнил россиянин Валерий Поляков, пробыл он на орбите 437 суток, 17 часов 58 минут 17 секунд. Но Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вскоре станут частью истории космических исследований России с новым впечатляющим достижением.