Российские космонавты проведут на МКС психологическое исследование

Российский экипаж Международной космической станции примет участие в психологическом исследовании на орбите, поведал космонавт Константин Борисов.

По его словам, космонавты будут заполнять специальные опросники, отвечать на вопросы о том, что думают друг о друге, как меняется динамика, что происходит, когда люди находятся вместе так долго.

Участие в эксперименте косвенно примет весь экипаж МКС, в том числе и иностранные астронавты.

Борисов отправится на станцию в августе на корабле компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon. Старт аппарата с международным экипажем запланирован на 17 августа.