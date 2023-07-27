Российские космонавты проведут на МКС психологическое исследование

20:05, 27 июля 2023
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Российские космонавты проведут на МКС психологическое исследованиеУчаствовать будут все
На МКС будет проведено психологическое исследование того, как российские космонавты взаимодействуют друг с другом.
Российский экипаж Международной космической станции примет участие в психологическом исследовании на орбите, поведал космонавт Константин Борисов.
По его словам, космонавты будут заполнять специальные опросники, отвечать на вопросы о том, что думают друг о друге, как меняется динамика, что происходит, когда люди находятся вместе так долго.
Участие в эксперименте косвенно примет весь экипаж МКС, в том числе и иностранные астронавты.
Борисов отправится на станцию в августе на корабле компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon. Старт аппарата с международным экипажем запланирован на 17 августа.