Российские космонавты проверили скафандры перед выходом в открытый космос

Космонавты на Международной космической станции (МКС) проверили герметичность скафандров «Орлан-МКС» перед выходом в открытый космос. Олег Кононенко, командир отряда космонавтов, объяснил, что скафандры состоят из металлического корпуса, шлема-каски, «ранца» с системой жизнеобеспечения и мягких оболочек из полиуретана.

В подготовке к выходу проверили клапаны, кислородные магистрали и гермооболочки скафандров. Особое внимание уделялось герметичности пространства между оболочками. Это важно, потому, что герметичная резервная оболочка может спасти жизнь космонавту, если основная повреждена.

Первый выход Кононенко и Николая Чуба в открытый космос в 2024 году запланирован на 25–26 апреля.