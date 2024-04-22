Российские космонавты проверили скафандры перед выходом в открытый космос

Опубликовано 22 апреля 2024, 20:49
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Российские космонавты проверили скафандры перед выходом в открытый космосРассказал командир отряда космонавтов
Командир отряда космонавтов сообщил об очередном этапе подготовки к выходу в открытый космос
Космонавты на Международной космической станции (МКС) проверили герметичность скафандров «Орлан-МКС» перед выходом в открытый космос. Олег Кононенко, командир отряда космонавтов, объяснил, что скафандры состоят из металлического корпуса, шлема-каски, «ранца» с системой жизнеобеспечения и мягких оболочек из полиуретана.
В подготовке к выходу проверили клапаны, кислородные магистрали и гермооболочки скафандров. Особое внимание уделялось герметичности пространства между оболочками. Это важно, потому, что герметичная резервная оболочка может спасти жизнь космонавту, если основная повреждена.
Первый выход Кононенко и Николая Чуба в открытый космос в 2024 году запланирован на 25–26 апреля.
Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов