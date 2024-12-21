Российские космонавты установили спектрометр на поверхности МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер провели выход в открытый космос, во время которого установили рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН на поверхности модуля «Звезда». Установка оборудования стала частью запланированных работ, и этот спектрометр теперь будет использоваться для научных экспериментов на орбите. По словам Роскосмоса, все задачи были выполнены успешно.

После установки спектрометра космонавтам предстоит демонтировать старое оборудование с модуля «Поиск». Затем Овчинин в манипуляторе ERA должен будет сбросить укладку с демонтированными элементами в космос, где она вскоре сгорит в атмосфере Земли. Весь процесс работы за пределами станции займёт 6 часов 43 минуты.

Алексей Овчинин и Иван Вагнер работали в скафандрах «Орлан-МКС» разных модификаций — Овчинин в с красными лампасами, а Вагнер в синими. Выходной люк модуля «Поиск» был открыт в 18:37 мск, и космонавты приступили к выполнению своих задач, с учётом того, что их внекорабельная деятельность продлится почти семь часов.