Российские космонавты вновь получат возможность мочиться на автобус перед полётом

Началось всё с того, как это же сделал первый человек в космосе — Юрий Гагарин. И если раньше космонавты могли повторить за легендой отрасли, то представленный на авиасалоне МАКС 2019 скафандр лишал их такой возможности.

Сейчас же стало известно, что на той же выставке, но уже 2021 года, был показан ещё один вариант «костюма», пишет Lenta.ru. Его всё же можно будет раскрыть при помощи специальной застёжки. Делается это на уровне пояса, давая космонавтам возможность сходить не только «по-маленькому», но даже и «по-большому».