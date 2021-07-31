Российские космонавты впервые осмотрели лабораторный модуль «Наука»

Как сообщает официальный сайт агентства Роскосмос, два российских космонавта Пётр Дубров и Олег Новицкий после того, как «Наука» всё же состыковалась с МКС, смогли войти на борт модуля и проверили герметичность всех стыковочных соединений. Также космонавты взяли на проверку пробы воздуха и установили агрегат очистки атмосферы.

Отмечается, что «Наука» — лабораторный модуль, на котором Роскосмос планирует провести не менее 13 экспериментов по разным направлениям. Для этого в составе модуля на орбиту прибыло 200 кг научного оборудования и планируется ещё 1,6 тонны.

Напомним, лабораторный модуль «Наука» прибыл на орбиту и состыковался с МКС 29 июля.