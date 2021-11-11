Российские космонавты впервые протестируют беспроводную передачу электричества на орбите

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Российские космонавты впервые протестируют беспроводную передачу электричества на орбитеВот так научная фантастика становится реальностью
На Международной космической станции продолжаются эксперименты российских космонавтов. Теперь отечественные специалисты намерены протестировать беспроводную передачу электричества при помощи лазера.
Об этом стало известно из доклада РКК «Энергия», в рамках которого было уточнено, что называться свежий эксперимент будет «Пеликан — изучение передачи электричества лазерным излучением между космическими аппаратами».
Главной его целью называют отработку беспроводной передачи электрической энергии, чтобы в дальнейшем её можно было использовать в различных космических миссиях.
Сообщается, что во время проведения испытаний космонавты разместят передающее оборудование на внешней поверхности одного из модулей российского сегмента космической станции. В свою очередь принимающее оборудование установят на космическом транспортнике «Прогресс».
Важно понимать, что подобные тесты в условиях космоса будут проведены впервые.
Источник: РБК