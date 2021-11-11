Российские космонавты впервые протестируют беспроводную передачу электричества на орбите

Об этом стало известно из доклада РКК «Энергия», в рамках которого было уточнено, что называться свежий эксперимент будет «Пеликан — изучение передачи электричества лазерным излучением между космическими аппаратами».

Главной его целью называют отработку беспроводной передачи электрической энергии, чтобы в дальнейшем её можно было использовать в различных космических миссиях.

Сообщается, что во время проведения испытаний космонавты разместят передающее оборудование на внешней поверхности одного из модулей российского сегмента космической станции. В свою очередь принимающее оборудование установят на космическом транспортнике «Прогресс».

Важно понимать, что подобные тесты в условиях космоса будут проведены впервые.