Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

”До конца 2021 года будет создан один комплект опытного образца, проведены все наземные испытания, в том числе и биологические, то есть выращивание растений”, — рассказал Бычков.

При этом он отдельно отметил тот факт, что на данном этапе завершен лишь эскизный проект оранжереи — сейчас предприятие подписывает контракт с компанией “Энергия" для совместного создания опытного образца. После того, как все испытания будут пройдены, планируется, что компания-партнер научно-исследовательского института займется созданием двух летных образцов, один из которых будет отправлен на МКС.