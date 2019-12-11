Наука и технологии
Сегодня 06:45
Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе
Для этого будет создана специальная космическая оранжерея
Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
”До конца 2021 года будет создан один комплект опытного образца, проведены все наземные испытания, в том числе и биологические, то есть выращивание растений”, — рассказал Бычков.
При этом он отдельно отметил тот факт, что на данном этапе завершен лишь эскизный проект оранжереи — сейчас предприятие подписывает контракт с компанией “Энергия" для совместного создания опытного образца. После того, как все испытания будут пройдены, планируется, что компания-партнер научно-исследовательского института займется созданием двух летных образцов, один из которых будет отправлен на МКС.