Российские космонавты завершили очередной этап экспериментов с кристаллами

Космонавты на Международной космической станции продолжают эксперимент «Плазменный кристалл», изучая плазменно-пылевые кристаллы и жидкости. Командир отряда Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что в ходе эксперимента исследуются процессы формирования упорядоченных структур заряженных твёрдых частиц в условиях микрогравитации. Основная цель — понять, как микрочастицы взаимодействуют с потоком ионов в плазме.

Эксперимент также включает изучение бинарных смесей в разряде постоянного тока, находящихся в тепловой ловушке. Кроме того, исследуются процессы релаксации комплексной плазмы в различных режимах. Особое внимание уделяется воздействию электрического поля на плазму и остаточный заряд микрочастиц после релаксации.

Во время 71-й экспедиции на МКС планируется провести четыре сеанса эксперимента. Эти исследования помогут лучше понять поведение плазмы в космосе и могут иметь важные практические приложения.