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Наука и технологии
Опубликовано 20 апреля 2024, 19:47
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Российские космонавты завершили подготовку скафандров к выходу в открытый космос

Они установили сменные элементы скафандра «Орлан-МКС»
Российский экипаж МКС рассказал о ходе подготовки к выходу в открытый космос
Российские космонавты завершили подготовку скафандров к выходу в открытый космос
© Anastasia Karandashova

Космонавты на Международной космической станции устанавливают новые элементы на своих скафандрах, чтобы быть готовыми к предстоящему выходу в открытый космос. Эти элементы, такие как фильтры, кислородные блоки и аккумуляторы, необходимы для поддержания жизненно важных функций во время выхода в открытый космос.

Сменные элементы скафандров «Орлан-МКС» выполняют важные функции, такие как фильтрация воздуха, поддержание уровня кислорода и обеспечение питания систем. Каждый элемент обозначен для удобства поиска и установки на борту станции.

Этот выход в открытый космос, запланированный на 25–26 апреля, будет первым в этом году. Новые скафандры имеют улучшенную конструкцию и системы, такие как внутренняя герметичная оболочка и автоматизированная система водяного охлаждения для повышения комфорта и безопасности космонавтов.

Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
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