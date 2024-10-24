Российские лунные миссии станут основой для постройки постоянных баз

Данные, которые получат российские межпланетные станции «Луна-27а» и «Луна-27б», станут основой для строительства первых человеческих поселений на Луне. Об этом рассказал Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, на симпозиуме по исследованиям Солнечной системы. Учёные надеются, что миссии помогут не только изучить Луну, но и выбрать подходящие места для будущих баз.

Митрофанов подчеркнул, что сейчас идёт борьба не за то, кто первым сделает шаг на Луне, а за создание постоянных поселений на её поверхности. В рамках миссий «Луна-27» планируется исследовать северный и южный полюса спутника. Эти районы интересны возможными запасами воды и благоприятными условиями для размещения баз и проведения первых астрономических наблюдений.

По словам учёных, полярные регионы Луны могут дать отличный обзор ночного неба, что позволит наблюдать за опасными астероидами и вспышками сверхновых. Академик Лев Зелёный добавил, что отправка миссий на оба полюса также позволит изучить различия между ними, что может дать новые знания о спутнике Земли и помочь в дальнейшем освоении Луны.