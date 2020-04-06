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Российские магазины могут заставить выдавать маски и перчатки
Инициатива была предложена представителями Национального союза защиты прав потребителей
Издание РИА Новости сообщило о том, что российские магазины могут заставить выдавать маски и перчатки, что, в свою очередь, обусловлено актуальной эпидемиологической ситуацией. Инициатива была направлена в правительство РФ представителями Национального союза защиты прав потребителей.
”Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками”, - сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Так, согласно данной инициативе маски, равно как и перчатки, должны быть выданы еще на входе в магазин, тогда как сотрудники, в свою очередь, должны следить, чтобы все покупатели использовали их.
Более того, Шапкин считает, что данные требования должны быть внедрены не только в период эпидемии, по и после ее ликвидации.