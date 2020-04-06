Российские магазины могут заставить выдавать маски и перчатки

”Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками”, - сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Так, согласно данной инициативе маски, равно как и перчатки, должны быть выданы еще на входе в магазин, тогда как сотрудники, в свою очередь, должны следить, чтобы все покупатели использовали их.

Более того, Шапкин считает, что данные требования должны быть внедрены не только в период эпидемии, по и после ее ликвидации.