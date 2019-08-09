Российские магазины начали доставлять секс-игрушки на дом

Входящий в группу компаний «М.Видео – Эльдорадо» маркетплейс Doods.ru запустил новый раздел — с интим-товарами для взрослых.

Сейчас в новом разделе можно найти более 5 000 товаров от пяти крупных продавцов.

Раздел доступен только для пользователей 18 лет и старше, но для подтверждения возраста требуется лишь нажать на кнопку «мне исполнилось 18 лет».

Пока возраст не подтверждён, на странице не отобразятся картинки с товарами. Также такие товары не будут показываться в списке просмотренного ранее, а сам заказ приедет в непрозрачной упаковке.

В начале маркетплейс «Беру» тоже категорию интим-товаров в секции «здоровье». Оzon отмечает рост ежегодный рост подобной продукции в 2,3 раза, а за первые полгода 2019 рост уже составил в 2,5 раза.