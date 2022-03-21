Российские магазины начали отменять продажи техники в кредит и рассрочку

Так, например, официальный реселлер Apple — re:Store — перестал продавать технику в кредит и рассрочку. В «М.Видео-Эльдорадо» официально признали факт временной приостановки рассрочек.

Более того, представители компании рассказали, что данный способ оплаты — это один из вариантов промо при котором расходы по обслуживанию долга берёт на себя ритейлер. Отказ от дополнительных промомеханик является одним из действенных способов сдержать рост розничных цен.

Сотрудник одной из компаний по продаже техники рассказал также, что банки сейчас практически не выдают потребительские кредиты. При этом представители самих финансовых организаций заявляют о зависимости наличия рассрочек и продаж в кредит от политики розничных сетей.