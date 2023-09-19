Российские магазины не будут продавать новую часть игры Call of Duty из-за русофобии в сюжете

Такая позиция связана с новыми законами в отношении содержания игр. В трейлере Call of Duty: Modern Warfare III есть призывы к враждебному отношению к россиянам.

По сюжету, главный антагонист — россиянин Владимир Макаров. В ролике видно неких лиц, которые, предположительно, освобождают его из тюрьмы. В конце трейлера показано, что это террористы и они готовятся захватить российский коммерческий самолёт, а также получают сообщение на телефон: «No Russian» — так закончилась предыдущая часть. Согласно анонсам, сюжет новой части будет начинаться с этого момента. «Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», — отметил Хаддажи.

Известно, что крупные российские торговые сети DNS и «М.Видео-Эльдорадо» предварительно отказались от продажи Call of Duty: Modern Warfare III. Такое решение приняли и тематические ритейлеры «Бука» и ЭМСИ.