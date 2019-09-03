Российские магазины отказываются от скидок

Так, за прошедший год количество промоакций в рознице выросло всего лишь на 1%, что является самым медленным ростом за последние пять лет. По мнению аналитиков, если рынок не изменит своего отношения к продаже товаров со скидкой, то доля промоакций упадет и по итогам 2020 года. В результате данных изменений, сектор может стать существенно более привлекательным для дальнейших инвестиций.

По мнению старшего аналитика “Газпромбанка” Марат Ибрагимова, активный рост доли промоакций в продажах российских ретейлеров мог быть признаком агрессивной ценовой конкуренции между всеми игроками данного рынка. В краткосрочной перспективе подобные действия могли принести выгоду в лице появления новых клиентов, но в результате такая политика неизбежно привела бы к падению рентабельности и снижению инвестиционной привлекательности сектора, объяснил он.