Российские магазины перейдут на электронные ценники

На сегодняшний день работники магазина заменяют и выставляют ценники в ручном режиме — для этого они используют портативные сканеры и принтеры. По подсчетам аналитиков компании, вырезание бумажных ценников занимает порядка 6% от общего количества рабочего времени, что очень сложно назвать грамотным распределением трудовых обязанностей. В итоге автоматизация данного процесса должна будет минимизировать число ошибок, а также освободить время сотрудников для общения с покупателем и использования различных сервисов.

Еще одним нововведением, которое компания намерена внедрить в свои магазины, оказались электронные кассы, благодаря которым рабочее время кассиров будет более разгруженным.