Российские магазины приложений начали удалять VPN-сервисы

Эти сервисы позволяли пользователям обходить блокировки, что противоречило требованиям российского законодательства. Данное решение было принято после запроса сенатора Артема Шейкина в Роскомнадзор и компанию «Цифровые платформы», которая управляет NashStore.

Сенатор Шейкин подчеркнул, что удаление VPN-приложений демонстрирует ответственный подход отечественного магазина к соблюдению законов РФ.

Он также выразил мнение, что NashStore должен стать образцом для других магазинов приложений, работающих в России, в плане ограничения доступа к запрещенному контенту.

Напомним, что раее 27 октября сенатор обратился к главе Роскомнадзора с просьбой проверить VPN-сервисы в NashStore на соответствие законодательству.

Он также запросил у «Цифровых платформ» информацию о том, как контролируется соблюдение законов размещенными на платформе сервисами и проводились ли проверки перед их размещением в магазине.