Российские майнинговые фермы проверят на отмыв денег

На Петербургском экономическом форуме Герман Негляд, статс-секретарь Федеральной службы по финансовому мониторингу, выразил мнение Росфинмониторинга о включении майнинговых пулов в систему противодействия отмыванию денег. Майнинговые пулы — это объединения майнеров, которые добывают криптовалюту совместно.

Негляд подчеркнул, что основной интерес состоит в регулировании майнинговых пулов, так как они занимаются майнингом криптовалюты для третьих лиц. Это рассматривается как посредническая деятельность, подлежащая регулированию. Росфинмониторинг поддерживает два законопроекта, один из которых касается регулирования оборота криптовалюты для трансграничных расчётов, а другой — регулирования майнинга.

В своём выступлении Негляд также отметил необходимость проведения комплексных мероприятий, аналогичных банковским, для операторов обмена криптовалютой. Эти меры включают идентификацию сторон операций, мониторинг операций на предмет подозрительной активности и хранение данных.