Российские математики доказали наличие выхода из «классических» чёрных дыр

Учёные из России проанализировали свойства пространства рядом с чёрными дырами и пришли к выводу, что теория относительности Эйнштейна оказывается под сомнением. Они считают, что чёрные дыры, если они не испускают излучение, предсказанное Хокингом в 1975 году, возможно, вовсе не существуют. Это открытие было сделано учёными из Института ядерных исследований РАН.

Младший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, Инна Иванова, провела исследование, чтобы проверить гипотезу о существовании чёрных дыр, которые не испускают частицы. Её математические вычисления показали, что во многих случаях такое существование противоречит математике.

Согласно теории относительности, чёрные дыры — это точки в пространстве, так сильно притягивающие все вокруг, что ничто, даже свет, не может уйти из их объятий. Однако, благодаря новым наблюдениям астрономов, были обнаружены свидетельства того, что некоторые чёрные дыры «выживают», пуская внешние объекты и даже создавая гравитационные волны.

Инна Иванова и её коллега Виктор Березин решили выяснить, существуют ли чёрные дыры, которые не испускают излучение Хокинга. Они провели математические расчёты, чтобы понять, как структура пространства в окрестностях горизонта событий влияет на рождение частиц. Результаты показали, что, согласно существующей теории, чёрные дыры не могут существовать без излучения Хокинга. Это открытие может ограничить наши представления о чёрных дырах и устройстве пространства-времени в их окрестностях.